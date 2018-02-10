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ATAK helikopteri kırıma uğradı, 2 asker şehit! TSK'dan açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, "Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, 2 askerin şehit olduğunu ve helikopterin ATAK olduğunu açıkladı. TSK, ATAK helikopterin Suriye Afrin'de kırıma uğradığını, 2 askerin şehit olduğunu ve olayla ilgili teknik heyet incelemesi başlatıldığını açıkladı. Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Akar'ı arayarak taziyelerini iletti, bilgi aldı

ATAK helikopteri kırıma uğradı, 2 asker şehit! TSK'dan açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı açıklamada "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü" dedi.

"AZ ÖNCE HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz" dedi.

"BEDELİNİ KAT VE KAT FAZLASIYLA ÖDEYECEKLER"

Erdoğan, "Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler" diye konuştu.



2 ASKER ŞEHİT

Başbakan Binali Yıldırım, 2 askerin şehit olduğunu söyledi. Başbakan, "Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu. Nasıl düştüğü konusunda elimizde kesin bir delil yok." ifadelerini kullandı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kırıma uğrayan helikopter hakkında bilgilendirmede bulundu. TSK, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında ATAK tipi helikopterin bugün saat 13.00 sularında kırıma uğradığını ve 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

KILIÇDAROĞLU TAZİYELERİNİ İLETTİ, BİLGİ ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helikopter kazasıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı arayarak taziyelerini iletti, konuyla ilgili bilgi aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Başbakan #helikopter #erdoğan
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