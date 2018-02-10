Suriye Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit olan üsteğmen Erdem Mut'un, Kırıkkale'deki babaevinde yas var

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit olan üsteğmen Erdem Mut'un, Kırıkkale'deki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.



Çalılöz Mahalllesi'ndeki evinde oğlunun şehadet haberini alan anne Ayşe ile baba Ali Mut'u, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.



Sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti.



Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.



Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da şehidin babaevine gelerek aileye taziyelerini iletti.



Şehit Mut'un, 4 yıllık evli ve iki çocuğunun olduğu öğrenildi.