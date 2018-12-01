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ATAK helikopterine ABD engeli

30 ATAK helikopterinin Pakistan'a sevkiyatı Amerika yüzünden 6 ay sonraya ertelendi. Nedeni ise Amerika'dan alınan motorların teslimatında yaşanan sorun. Türkiye, millî motor çalışmalarına hız verdi.

ATAK helikopterine ABD engeli

Helikopterlerin teslimatı aksadı, Türkiye milli üretim için gaza bastı.

30 adet T129 ATAK helikopteri Pakistan'a ihraç edilecekti. Ancak Amerika motorların teslimi konusunda sorun çıkardı. Bu yüzden ticaretin en az 6 ay sonraya ertelendiği belirtildi.

Konuyla ilgili Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığından bir temsilci konuştu. Pakistan'ın Karaçi kentinde gerçekleşen IDEAS 2018 uluslararası silah fuarında yaptığı açıklamada "Gecikmenin daha uzun sürebileceğini" kaydetti.

Yetkili, halihazırda ATAK üreticisi TUSAŞ'ın motor konusunda yeni arayışlara başladığını hatırlattı. Çalışmaların hızlandığını ifade etti. Yetkili "Muhtemelen ATAK'lar, Batı Avrupa yapımı motorlarla donatılacak. Ayrıca Çin motorları da inceleniyor." dedi.

Sözleşmenin feshinin söz konusu olmadığını vurgulayan kaynak, sözleşmenin tamamıyla hayata geçmesi için her şey yapacaklarını söyledi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #atak #pakistan
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