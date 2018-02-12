Suriye Afrin'in Raco kırsalında düşen ATAK helikopteri ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre helikopterin pilotlarından merkeze gelen son ses "yangın ikazı" oldu. ATAK'ın düşüş nedeni ayrıntılı incelemeler sonrası belli olacak

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye Afrin'de görev yapan bir ATAK helikopteri düştü. Helikopterdeki iki pilot şehit oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "helikopter düşürüldü" dedi.



Başbakan Yıldırım ise helikopterin düşüş nedeninin incelemeler tamamlanmadan açıklanamayacağını söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da helikopterin kaza sonucu mu yoksa vurularak mı düştüğüne ilişkin net bir bilgi verilmedi.



Ancak resmi olmayan ilk tespitlerle kaza kırıma uğradığı belirtilen ATAK helikopteriyle ilgili Yeni Şafak Gazetesi'nde bir iddia yer aldı.



İddiaya göre pilotlardan merkeze gelen son ses "yangın ikazı" oldu.



Görüntülerde yangın belirtisi olmadığı için helikopterin içeriden alev alma ihtimali üzerinde duruluyor.



Pilotlar Erdem Mut ile Mehmet İlker Kahraman'ın şehit olduğu olayın nedeni inceleme sonucunda netleşecek.



ulusal.com.tr