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ATAK helikopterleri vurdu: 9 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

ATAK helikopterleri vurdu: 9 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı'nda ATAK helikopterleri ile yapılan atışlarla Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, Zeytin Dalı Harekatında kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a mensup terör örgütü unsurlarının korkulu rüyası olmaya devam ettiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Afrin'in batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #afrin #terörle mücadele #ATAK helikopterleri #zeytin dalı harekatı
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