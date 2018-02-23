Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Van Milletvekili Atalay, 2010 yılında İmralı’dan Selahattin Demirtaş'a mektup getirdiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Van Milletvekili Beşir Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli köşe yazıları ve yorumlarda 2010 yılında HDP'li Selahattin Demirtaş'a mektup getirdiği imalarına yer verildiğini hatırlattı.



Bu iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:



"Son günlerde çeşitli köşe yazıları ve yorumlarda HDP'li Selahattin Demirtaş'ın savunmasındaki, 'bakanın kendisi İmralı'dan bana yazı getirdi.' şeklindeki ifadesinden hareketle şahsımın 2010 yılında İmralı'dan Demirtaş'a mektup getirdiğim ima ve iddia edilmektedir. Bu ima ve iddiaların tümü gerçek dışıdır. Ben Demirtaş'a hiçbir zaman bir yazı veya mektup vermedim. Diğer taraftan hükümetimizden ne ben ne de siyasi konumdaki bir kişi İmralı'ya gitmiş veya İmralı ile görüşmüştür. O işleri devletimizin ilgili kurumları yürütmüştür."

