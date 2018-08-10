Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Milli Savunma ve Ticaret Bakanlıklarına atamalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte düzenlemeler devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına ilişkin yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararlara göre, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına atandı.



Fatih Metin Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na, Veysal Bektaş ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.





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