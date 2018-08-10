banner988
Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a tepki
Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a tepki
İYİ Parti'de flaş istifa
İYİ Parti'de flaş istifa
YPG/PKK Süryani okullarını kapattı
YPG/PKK Süryani okullarını kapattı
Merakla beklenen rakamlar açıklandı
Merakla beklenen rakamlar açıklandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Milli Savunma ve Ticaret Bakanlıklarına atamalar gerçekleşti.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte düzenlemeler devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına ilişkin yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu  Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına atandı.

Fatih Metin Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na, Veysal Bektaş ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Resmi Gazete
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.