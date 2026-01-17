Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

DEVLET OPERA VE BALESİ’NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kararlara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi gereğince görevden alındı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alınırken, bu göreve Barış Salcan atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alındı. Bu göreve Fatih Güvendi getirildi.

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alınırken, yerine Candemir Zoroğlu atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA BAŞMÜFETTİŞ ATAMASI

Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan başmüfettişlik görevine Ahmet Hikmet Algan’ın ataması yapıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alınırken, yerine Murat Demir getirildi.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü, Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığına ise Esra Özmen atandı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE YENİ ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına ise Fazilet Durmuş getirildi.

İl milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamalar kapsamında;

Mersin’e Muhammed Özdemirci,

Burdur’a Mehmet Necmeddin Dinç,

Gaziantep’e Önder Arpacı,

Kırklareli’ne Murat Altınöz,

Muş’a Abdulkadir Altay,

Kilis’e İbrahim Açıkgöz,

Kocaeli’ne Emrullah Aydın,

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Gülşen Özer atandı.