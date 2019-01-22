Yıllarca atama bekleyen öğretmenler kadro talebi için Ankara’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrı yapan öğretmenler Şubat ayında en az 40 bin atama yapılmasını istedi. Eyleme, Türk Eğitim Sen de destek verdi.

Yıllardır ataması yapılmayan öğretmenler Şubat ayında en az 40 bin kişilik kontenjan istedi.



Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde sadece 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapmıştı.



Bir yıl içinde sadece bir kere atama yapılmasına tepki gösteren öğretmenler taleplerini dile getirmek için Ankara’da buluştu.



Ulus’taki Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen yüzlerce öğretmen adına ortak açıklamayı beden eğitimi öğretmeni Ömer Kılıçarslan okudu.



Öğretmenler, terör örgütü PKK’nın şehit ettiği meslektaşları Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ı da unutmadı.



Eyleme destek veren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığının altını çizdi.





HABER: TANSEV KARA

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