Uğur Dündar'dan Perinçek'e destek
Uğur Dündar'dan Perinçek'e destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu
Ankara felaketi yaşadı
Ankara felaketi yaşadı
5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Çok sayıda yaralı var
5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Çok sayıda yaralı var

Ataol Behramoğlu: Dava arkadaşım Perinçek'e imza verin

Ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu, Cumhurbaşkanlığı başvurusu önündeki engellere karşı demokratik dayanışma ve imza verme çağrısı yaptı.

Ataol Behramoğlu: Dava arkadaşım Perinçek'e imza verin

Ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu, hangi siyasi partiden olursa olsun herkesi demokratik dayanışma için seçim kurullarına gidip imza vermeye çağırdı. "Bu çağrım eski gençlik ve dava arkadaşım Doğu Perinçek için daha ayrı ve özel bir anlam da taşımaktadır" diyen Cumhuriyet yazarı Behramoğlu videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığına adaylık demokratik bir haktır. Ancak siyasi yönetim her konuda olduğu gibi bu konuda da engeller çıkarmaktadır. Bu nedenle hangi siyasi partiye ilişkin olursa olsun Cumhurbaşkanlığı başvurusu önündeki engellere karşı demokratik bir dayanışma göstermek görevimizdir. Bunun için seçim kurullarına giderek gerekli imzaların verilmesi çağrısında bulunuyorum. Hiç kuşkusuz eski gençlik ve dava arkadaşım Doğu Perinçek için bu çağrım daha ayrı ve özel bir anlam da taşımaktadır."


 

Etiketler; #Ataol Behramoğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.