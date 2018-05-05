Ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu, Cumhurbaşkanlığı başvurusu önündeki engellere karşı demokratik dayanışma ve imza verme çağrısı yaptı.

Ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu, hangi siyasi partiden olursa olsun herkesi demokratik dayanışma için seçim kurullarına gidip imza vermeye çağırdı. "Bu çağrım eski gençlik ve dava arkadaşım Doğu Perinçek için daha ayrı ve özel bir anlam da taşımaktadır" diyen Cumhuriyet yazarı Behramoğlu videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanlığına adaylık demokratik bir haktır. Ancak siyasi yönetim her konuda olduğu gibi bu konuda da engeller çıkarmaktadır. Bu nedenle hangi siyasi partiye ilişkin olursa olsun Cumhurbaşkanlığı başvurusu önündeki engellere karşı demokratik bir dayanışma göstermek görevimizdir. Bunun için seçim kurullarına giderek gerekli imzaların verilmesi çağrısında bulunuyorum. Hiç kuşkusuz eski gençlik ve dava arkadaşım Doğu Perinçek için bu çağrım daha ayrı ve özel bir anlam da taşımaktadır."





