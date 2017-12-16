Ataşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu. Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'nin adayı İlhami Yılmaz seçildi

Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li İlhami Yılmaz seçildi.



Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 8 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi, Başkan Vekili seçimi için toplandı.



Seçimde, CHP Grubu'nun adayı İlhami Yılmaz ile AKP Grubu'nun adayı Mustafa Cavit Arzık aday oldu.



Seçimin ilk iki turunda 3'te 2 çoğunluk sağlanamayınca salt çoğunluk aranan üçüncü tura geçildi. Bu turda CHP'li İlhami Yılmaz 22 oy, AKP'li Mustafa Cavit Arzık 15 oy aldı.



Böylece CHP Grubu adayı İlhami Yılmaz, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu.



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