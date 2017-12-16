banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi

Ataşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu. Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'nin adayı İlhami Yılmaz seçildi

Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi

Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li İlhami Yılmaz seçildi.

Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 8 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi, Başkan Vekili seçimi için toplandı.

Seçimde, CHP Grubu'nun adayı İlhami Yılmaz ile AKP Grubu'nun adayı Mustafa Cavit Arzık aday oldu.

Seçimin ilk iki turunda 3'te 2 çoğunluk sağlanamayınca salt çoğunluk aranan üçüncü tura geçildi. Bu turda CHP'li İlhami Yılmaz 22 oy, AKP'li Mustafa Cavit Arzık 15 oy aldı. 

Böylece CHP Grubu adayı İlhami Yılmaz, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #malatya #ilhami yılmaz #battal ilgezi #ataşehir
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ünlü bilim insanı ve sunucu Heinz Wolff öldü
Sonraki Haber
Bitcoin'de yeni zirve: Tarihte ilk kez aştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.