İstanbul Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişi "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alındı. 5 belediye çalışanı savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişi gözaltına alındı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarına ilişkin 5 kişi hakında gözaltı kararı verdi.



Ekipler, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor.



Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına çıkarılan 5 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



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