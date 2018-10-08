İstanbul Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarına ilişkin 5 kişi hakında gözaltı kararı verdi.
Ekipler, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor.
Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına çıkarılan 5 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ulusal.com.tr
İstanbul Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişi "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alındı. 5 belediye çalışanı savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişi gözaltına alındı.