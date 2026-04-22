Ataşehir Belediyesi rüşvet operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. İhale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı iddiasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen gruptan 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasına göre, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmaların yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinin milyon dolarları bulan rüşvetler karşılığında gerçekleştirildiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar, MASAK raporları ve HTS kayıtlarıyla desteklendi. Ekipler, projelerin niteliğine göre belirlenen rüşvetlerin, belediye yetkilileri ve firma sahiplerinin ortak hareket etmesiyle alındığını ve paranın belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığını ortaya çıkardı. Savcılık, gelen ihbarlar ve elde edilen bulgular üzerine şüpheliler hakkında "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yasal işlem başlattı.

45 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul genelinde 45 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu baskınlarda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya'nın da bulunduğu ilgili birim amirleri, belediye personelleri ve bazı firma yetkililerinden oluşan toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilerek sulh ceza hakimliğinde sorgulanan 20 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan isimler şu şekilde sıralandı: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu ve Birkan Birol Yıldız, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, mimar Aslı Sevinç Afat, zabıta komiser yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Başkan Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, belediye çalışanı Haydar Battal ile yapı şirketlerinden Mesut Bayram, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan, bir mimarlık firmasından ise Fatih Velioğlu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Plan Proje Müdürü Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.