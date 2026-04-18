Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. İhale, imar ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 45 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

MİLYON DOLARLIK RÜŞVET SİSTEMİ DEŞİFRE OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediyedeki yetkililerin rüşvet aldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Adli süreç kapsamında şüphelilerin MASAK raporları ile HTS kayıtları detaylı şekilde inceleme altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan iskan ve yapı ruhsatı işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı ve bu ruhsatların yasa dışı ödemeler karşılığında onaylandığı ortaya çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün organizasyon yapısını tüm detaylarıyla tespit ettiği çalışmalara göre, bazı belediye yetkilileri ile firma sahipleri süreç boyunca ortak hareket etti. Talep edilen rüşvet miktarları, firmaların yürüttüğü projelerin niteliğine göre özel olarak belirlendi. Alınan milyonlarca dolarlık paraların ise belediye içerisindeki şahısların konumlarına ve yetki alanlarına göre kendi aralarında paylaştırıldığı saptandı.

BAŞKAN VE YÖNETİMİ İÇİN ÜÇ AYRI SUÇLAMA

Operasyonun merkezinde belediyenin üst düzey yönetimi yer alıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya'nın yanı sıra ilgili birim amirleri ve personelleri soruşturmaya dahil edildi.

Hakkında işlem yapılan şüpheliler, "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Güvenlik güçlerinin şüphelilere yönelik yürüttüğü adli işlemler sürüyor.