Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında

Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerinde milyonlarca dolarlık rüşvet alındığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. İhale, imar ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 45 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

MİLYON DOLARLIK RÜŞVET SİSTEMİ DEŞİFRE OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediyedeki yetkililerin rüşvet aldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Adli süreç kapsamında şüphelilerin MASAK raporları ile HTS kayıtları detaylı şekilde inceleme altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan iskan ve yapı ruhsatı işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı ve bu ruhsatların yasa dışı ödemeler karşılığında onaylandığı ortaya çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün organizasyon yapısını tüm detaylarıyla tespit ettiği çalışmalara göre, bazı belediye yetkilileri ile firma sahipleri süreç boyunca ortak hareket etti. Talep edilen rüşvet miktarları, firmaların yürüttüğü projelerin niteliğine göre özel olarak belirlendi. Alınan milyonlarca dolarlık paraların ise belediye içerisindeki şahısların konumlarına ve yetki alanlarına göre kendi aralarında paylaştırıldığı saptandı.

BAŞKAN VE YÖNETİMİ İÇİN ÜÇ AYRI SUÇLAMA

Operasyonun merkezinde belediyenin üst düzey yönetimi yer alıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya'nın yanı sıra ilgili birim amirleri ve personelleri soruşturmaya dahil edildi.

Hakkında işlem yapılan şüpheliler, "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Güvenlik güçlerinin şüphelilere yönelik yürüttüğü adli işlemler sürüyor.

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyorBugün hava nasıl olacak? Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyorYurt
Gazete manşetleri 18 Nisan CumartesiGazete manşetleri 18 Nisan CumartesiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmişti
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Çocuk suçlarında aile sorumluluğu gündemde
MİT'ten 9 ilde siber suç şebekesine operasyon
Çok Okunanlar
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 18 Nisan Cumartesi Gazete manşetleri 18 Nisan Cumartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?