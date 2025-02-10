Ataşehir’de apartman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak’ta, bir apartmanın 4. katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken, olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, alevlerin yayılmasını engelledi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra daireye girdiklerinde, bedensel engelli olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın ardından Koçkarova'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.