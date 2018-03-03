Türk ordusunun teröristlerden temizlediği Raco, Türk Milleti için tarihi bir öneme sahip. Raco bundan tam 100 yıl önce Suriye'de İngilizlere karşı mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk'ün son karargâhıydı. Atatürk, Yedinci Ordu Kumandanı olarak Suriye'deki savaşı Raco'dan yönetmişti

Türk Ordusu 100 yıl önce müterake ile çekildiği Suriye'de bugün yine emperyalizmle mücadele ediyor.



Afrin operasyonunda Türk Ordusu'nun son başarısı da kritik öneme sahip Raco'yu PKK-YGP'li teröristlerden temizlemesi... Çünkü, Raco aynı zamanda Türk Milleti için büyük bir tarihi öneme sahip.



Bundan tam 100 yıl önce, Osamanlı Devleti dört bir yandan işgal altındaydı. Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen Osmanlı Ordusu, Suriye ve Filsitin Cephesinde İngilizler ve İngiliz işbirlikçisi çetelerle savaşıyordu. Tarih 26 Ağustos 1918'i gösteriyordu. İstanbul'dan yol çıkarak Halep'e varan Mustafa Kemal, iki gün sonra Nablus'a geçti ve Yedinci Ordu'nun kumandasını eline aldı.







Dağılan orduları toparlamaya çalışan Mustafa Kemal, İngilizlerin ilerleyişini durdurmak için Halep’in kuzeyinde savunma hattı kurmaya çalışıyordu. Kendi emrindeki ordularla İngilizleri bozguna uğratan Atatürk, destek orduların mağlubiyeti nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı.



Üstün başarıları ile göz dolduran Atatürk, 22 Eylül 1918'de saray hükümeti tarafından "Padişahın fahrî yaveri" ilân edildi. Atatürk'ün Suriye'deki karargâhı da, mehmetçiğin temizlediği Raco'daydı. Görevlendirme telgrafını Raco'daki karargahında alan Atatürk, aynı gün görevi devralmak için Adana'daki Yıldırım Orduları Kumandanlığı'na şifreli telgraf çekti.







Atatürk'ün o dönem çektiği bu telgraf ve daha binlercesi Kaynak Yayınları'nın 30 Ciltlik "Atatürk'ün Bütün Eserleri" kitaplarında yayımlandı.



Görevini Kurmay Başkanına devreden Mustafa Kemal Paşa, 30 Ekim 1918 günü Raco'dan ayrıldı. Aynı gün Osmanlı Devleti de İtilaf Devletleri ile yenilgi anlamına gelen Mondros Mütarekesini imzaladı.



İşgal şartlarını kabul etmeyen Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve Türk Milleti'nin Atatürk'ü oldu.



Mustafa Kemal'in askerleri, 100 yıl önce olduğu gibi yine emperyalizme karşı mücadele ederek, bir asır önce mütareke ile bıraktığı Atatürk'ün Suriye'deki son karargâhı Raco'yu, üstün bir başarıyla teröristlerden temizledi.



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