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"Atatürk 150 yıl daha güncel kalacak"

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi, 10 Kasım'da bir söyleşi düzenledi. Etkinlikte konuşan Aydınlık gazetesi yazarı Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, Atatürk Devriminin köklerini anlattı.

"Atatürk 150 yıl daha güncel kalacak"

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi, "Atatürk'ün Güncelliği" konulu söyleşi düzenledi. 10 Kasım nedeniyle düzenlenen söyleşiye Aydınlık gazetesi yazarlarından Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu konuk oldu. Çarpıcı açıklamalar yaptı.

Atatürk ilkeleri, bağımsızlık ve egemenliğin, kalkınmanın formülüdür dedi..

6 oku parçalamanın, sömürgeleşmeyle sonuçlanacağını söyleyen Hatipoğlu, Gladyo ve Ergenekon Balyoz süreçleriyle birlikte Türk devletinin tasfiye edilmeye çalışıldığını söyledi.

Dün Atatürk düşmanı olanların, bugün Atatürk mevzisine sığınmak zorunda kaldığını anlattı.

Hatipoğlu, Küba, Çin, Cezayir gibi ülkelerin sömürgeleşmekten Atatürk ilkeleriyle kurtulduğunu, o nedenle okullarda Atatürk'ü öğrettiklerini söyledi.


Haber-Kamera: Güçlü Çezik
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #atatürkçü düşünce derneği #aydın #atakan hatipoğlu
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