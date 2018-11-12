Büyük Devrimci Önder Mustafa Kemal Atatürk, bedenen aramızdan ayrılışının 80.yıl dönümünde Vatan Partisi Çin Halk Cumhuriyeti Temsilciliği öncülüğünde Pekin ve Şanghay’da anıldı.

10 Kasım anma programları yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yoğun katılımlarla yapıldı. Pekin’de yaşayan Türk öğrenciler, Çin’in Türkiye Eski Büyükelçisi Wu Keming ile buluşarak Atatürk’ün hayatını konu alan söyleşi yaptı. Şanghay’da yaşayan öğrenciler ise “Ata’mızı Anıyoruz” adlı etkinlikte buluştu.



ATATÜRK’SÜZ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE, MAO’SUZ ÇAĞDAŞ ÇİN OLMAZDI

Pekin'de Türk öğrenciler, daha önce Türkiye'de uzun yıllar yaşayan, Çin'in Türkiye Eski Büyükelçisi Wu Keming ile 10 Kasım'da Atatürk'ü anlamak, Elçinin Türkiye anıları ve güncel gelişmeler üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Wu Keming, Atatürk'ün sadece Türkiye açısından değil, dünya tarihi açısından da önemli bir yeri olduğunu ve mazlum milletlere örnek olan bir lider olduğunu belirtti. Konuşmasında "Bugün Mao olmadan Çin'den bahsedemeyiz. Mao olmasaydı çağdaş Çin de olmazdı. Aynı şekilde Atatürk olmadan çağdaş Türkiye de olmazdı." dedi.



AZİZ NESİN’DEN YAŞAR KEMAL’E: ‘ONLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM’

Çin ve Türkiye'yi "Asya'nın iki ayrı ucundaki iki kadim devlet" olarak nitelendiren Keming, "Türkiye ve Çin'in ilişkileri günden güne iyiye gidiyor. Bu ilişkilerin ilerleyen zamanlarda daha da gelişmesini umut ediyoruz." dedi.

Türkiye'de yaşadığı anıları da anlatan eski büyükelçi, “Biz bundan yıllarca önce beraber yaşamış iki büyük devletin milletiyiz. Kültürümüzde büyük benzerlikler var. Küçüklere sevgi ve büyüklere saygı iki toplumun da olmazsa olmazlarından. Türkiye'ye geldiğimde çok şey öğrendim. Aziz Nesin ve Yaşar Kemal ile birçok defa görüştüm. Türkan Şoray'ı elçilikte ağırladık. Onlardan çok sey öğrendiğimi söyleyebilirim" dedi. Soru cevap bölümünde ise Xi Jinping'in görüşlerinin son Ulusal Halk Komisyonu sonrası anayasada belirtilmesinin ve Xi'nin Çin halkı için ne anlama geldiği sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Mao halkımızı ayakta tuttu, Deng Xiao Ping Çini zenginleştirdi, Xi ise kuvvetlendiriyor.”



Türkiye'de kaldığı dönemde yaşadıklarını kitaplaştıran eski büyükelçi, öğrencilere yazdığı kitabı hediye etti. Etkinliğin sonunda Vatan Partisi Öncü Gençlik Çin Halk Cumhuriyeti Temsilcisi Özgür Altınbaş, Türk Öğrenciler adına Xi Jinpingin'in Çin'in Yönetimi kitabının Türkçe basımını hediye etti.



Şanghay’daki öğrencilerin düzenlediği ‘Şanghay’da Atamızı Anıyoruz’ adlı etkinlik ise, başta öğrenciler olmak üzere Çin’deki Türkleri bir araya getirdi. Etkinlikte Vatan Partisi Çin Temsilcisi Adnan Akfırat, Şanghay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tuğrul Keskin, Şanghay Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Anıl Solmaz sunumlarını yaptı.



‘ÇİNLİLER ATATÜRK’Ü ÇOK YAKINDAN TANIYORLAR’

Öncü Gençlik üyesi Anıl Solmaz “Gençlik olarak Mustafa Kemal’i Anlamak” konulu sunumunda, 10 Kasım gününün yas değil mücadele günü olarak ele alınması gerektiğini, bunun da Mustafa Kemal’i doğru anlayarak yapılabileceğini vurguladı. Ardından Adnan Akfırat, ‘’Çin’de Türkiye’nin tanıtımında Atatürk’ün önemi’’ adlı konuşmasında, “Eğer Çin’de Türkiye’yi tanıtmak istiyorsanız Atatürk’ü tanıtın. Çinliler Atatürk’ü çok yakından tanıyorlar.” diyerek yaşamış olduğu tecrübeleri Şanghay’a gelen öğrencilerle paylaştı. Cumhuriyet döneminde eğitim kurumlarının gelişimini detaylı bir şekilde irdeleyen raporunu sunan Tuğrul Keskin, etkinliğin son konuşmacısıydı.

