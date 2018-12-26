Atatürk düşmanı ve sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu, Ziya Gökalp ile ilgili 'Ziya Gökalp’i Türkçüler adam zanneder, Ziya Gökalp’in Türkiye’ye naklettiği sosyoloji, dini bütün metafizik hakikatleri ile âdeme mahkûm eden bir sistemdir' dedi.

Atatürk düşmanlığı ile bilinen sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu, şair Necip Fazıl’dan sonra hedefine Türkçülük akımının önde gelen isimlerinden ve Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Ziya Gökalp’i aldı.



Gökalp için “Ziya Gökalp’i Türkçüler adam zanneder” diyen Atatürk düşmanı ve sözde tarihçi Mısıroğlu, ““Türkçüler darılmasın, Ziya Gökalp, dinsiz münevver yetişmesinde birinci derecede mesuldür” ifadelerini kullandı.



Sözde tarihçi Mısıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ziya Gökalp’i Türkçüler adam zanneder, Ziya Gökalp’in Türkiye’ye naklettiği sosyoloji, dini bütün metafizik hakikatleri ile âdeme mahkûm eden bir sistemdir. Durkheim sosyolojisidir. Durkheim bir Yahudi’dir. Bir Yahudi’nin sistemini Ziya Gökalp Türkiye’ye adapte etmiştir. Ziya Gökalp Kürt’tür, Türkçülük yapar. Kürtçülük yapan Bedirhanzade’ler Arap’tır. Abbasi hanedanlığındandır. Bu işler, biraz karışıktır. Bazı insanlar, bazı maksatla, bazı davaları güderler. İman adamı olmak başka şeydir, siyaseten bazı davaları gütmek başka şeydir.”



