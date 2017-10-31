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Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'a hapis cezası

Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'a hapis cezası

Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret  ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


 

Etiketler; #atatürk #mustafa armağan
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