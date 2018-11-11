Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılında Edirne'de dün düzenlenen törende saygı duruşu sırasında Atatürk hakkında bazı sözler söyleyen Emine Ş.(21) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Emine Ş, çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan tutuklandı.



Emine Ş'nin Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.