Edirne'de 10 Kasım törenlerinde sarf ettiği sözler nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçlamasıyla tutuklanan Emine Ş.'nin tutukluluğuna itiraz edildi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal ve bir grup avukat, Edirne Kapalı Cezaevi'ndeki Emine Ş.yi ziyaret etti.



Kartal, ziyaretin ardından cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir söz ve eylem olduğunu söyledi.



Tutuklamanın hukuksuz olduğunu savunan Kartal, "Açık bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu şekildeki beyandan bir suç çıkarıp insanları cezaevine atmak bir yol olacaksa Türkiye'de hiçbir ifade açıklanamaz hale gelir. Hiç kimseyi eleştiremez hale gelirsiniz. Artık herkesin temel düşünce açıklamalarına ideolojik düşüncelere saygılı olması gerekiyor. Bu eylem de aslında bu saygı çerçevesinde değerlendirilip çok basit şekilde geçiştirilebilecek bir eylemken maalesef Türkiye'nin de gündemine oturtulan bir kriminalize eylem haline getirilmiştir." diye konuştu.



Avukatlar adına konuşan avukat Selçuk Kar da Emine Ş.'ye hukuki yardım amacıyla Edirne'de olduklarını belirtti.



Sözlere bakıldığında ortada bir hakaretin olmadığının anlaşıldığını ifade eden Kar, şunları kaydetti:



"Kendisi tören meydanındaki kalabalığa mevcut duruşlarını bir namaz duruşuna benzetmiş ve dolayısıyla 'namaz sadece Allah'ın huzurunda olur' demiştir. Bunun ötesinde diğer söylenen sözler kendisine ait değildir kendisi bu sözleri kabul etmediğini beyan etmiştir. Özellikle de kendisinin kişiliği ve niteliğiyle ilgili provokasyon yaptığı ile ilgili iddialar sosyal medyaya yansımıştır. Kesinlikle böyle bir vasfı ve niteliği olmadığı kanaatine varmış bulunuyoruz. Kendisi bir üniversite öğrencisidir. Müslüman bir öğrencidir. İslami yaşama hassasiyeti taşıyan birisidir. Dolayısıyla bu hassasiyetle kendisi bu beyanlarda bulunmuştur. Bu sözlerin başka bir ardı ve art niyeti bulunmamaktadır. Safiyane ve inanarak bu sözlerin arkasında bulunmuştur. Bütün bunlar bu sözler hiçbirisi hakaret niteliği taşımamaktadır. Ve tutuklanması da apaçık şekilde hukuka aykırıdır."



Bir gazetecinin, "Kendisiyle görüştünüz, tören alanında tesadüfen mi oradaydı, bilinçli bir şekilde mi gitti?" sorusuna Kar, "Tören alanına herhangi bir şekilde, kasıtlı gittiği noktasında bir bilgiye sahip değiliz. Oradan geçiyormuş, nihayetinde oradan geçerken böyle bir kalabalıkla tesadüf etmiş ve bunu söylemiş. Oraya özellikle gittiği ya da gitmediği meselesinin önem arz ettiği kanaatinde değilim ben. Çünkü söylediği sözlerin suç vasfı bulunmuyor. Dolayısıyla oraya hangi niyetle gittiği meselesi suç işleme kastına bağlıdır, suç ortada yoksa hangi niyetle gittiğinin de önemi yoktur." şeklinde cevap verdi.



Açıklamanın ardından Genel Sekreter Kartal ve avukatlar, Edirne Adliyesi'ne giderek Emine Ş.'nin tutukluluğa itiraz dilekçesi verdi.