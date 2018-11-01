Atatürk'e, sosyal medya hesaplarından 'liveta, putperest, i…' şeklinde küfürler yağdırdığı ortaya çıkan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz, Aydınlık’ın konuya ilişkin haberinin ardından görevden uzaklaştırıldı.

Aydınlık’ın 31/11/2018'de duyurduğu, Atatürk’e sosyal medya hesaplarından hakaretler yağdıran daire başkanı haberinin yankısı çabuk duyuldu. Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı bir mesajla, üniversitelerinde görev yapan ve Atatürk’e, sosyal medya hesaplarından 'liveta, putperest, i…' şeklinde küfürler yağdırdığı ortaya çıkan, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.



Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili kararı uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.





Aydınlık'ın haberine göre; en son üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz 26-27-28 Ekim 2018 günlerinde kişisel facebook sayfasından Atatürk'e ağır hakaretler, küfürler yağdırdı. Atatürk’e livata, putperest, i… gibi sözler sarfetti.



Kim koruyor



Üniversitede bu tip yöneticilerin sayısının epeyce fazla olduğunu kaydeden üniversite çalışanları, “Bu kişilerin yaptıkları her şey biliniyor. Aydınlık gazetesi üniversitede yaşananları geçenlerde dizi şeklinde yayınladı. Ama üniversite yönetimi sessizliğini koruyor. YÖK de yazılanlarla ilgili olarak harekete geçmiş değil. Herşeyin gerçek ve doğru olduğunu rektör ve genel sekreter de biliyor. Ama şimdilik sessiz kalıp olayların unutulmasını bekliyorlar” dediler.



Süleymancı il sorumlusu



Şırnakta Süleymancılar tarikatının en üst düzey il sorumlusu olduğu ifade edilen Korkmaz memuriyet kademelerini süper hızla çıkan biri. Atatürk’e küfür ve hakaret eden bu kişi üniversitede gençler için düzenlenen her türlü sosyal ve kültürel etkinliği planlamakla ve uygulamakla görevli. Arkasına İlim Yayma Cemiyetini de almış durumda. Başına bir şey gelmeyeceği güvencesiyle hareket ediyor.