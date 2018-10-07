İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iddiayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir öğretmenin, sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Ekim'de basında yer alan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından basın toplantısıyla dile getirilen, kentte görevli öğretmenin, sosyal medya hesabından "Atatürk ve bazı kurumlarla ilgili" hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Soruşturma kapsamında adli kolluk vasıtasıyla iddialara ilişkin bilgi, belge ve delillerin toplandığı belirtilen açıklamada, "Bununla birlikte suça konu olaya dair basın toplantısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan bilgi, belge talebinde bulunulmuş olup söz konusu bilgi, belgelerin en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulacağı kendileri tarafından bildirilmiş, konu ve eylemlere ilişkin soruşturma titizlik ve ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığımızca sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.