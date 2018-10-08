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Atatürk'e hakaret etmişti... Karar verildi!

Sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Atatürk'e hakaret etmişti... Karar verildi!

Malatya'da sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan öğretmen M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

M.K'nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

M.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, MalatyaCumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.

Etiketler; #mustafa kemal atatürk #malatya
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Murtaza Tezbiçer. - 5 gün önce
Bu çukur ve cahil serseriyi Sınıf Öğretmeni yapanlar yargılanmalı. Bu it oğlu it'e de Atatürkün Büyük Nutkunu ezbere bilmek , en önemlisi de ANLAMAK...ödevi verilmeli.
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