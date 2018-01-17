Kırklareli Belediyesi'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa edilen Atatürk Evi törenle açıldı

Kırklareli Belediyesi'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa edilen Atatürk Evi törenle açıldı.



Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'ndeki Atatürk Evi önünde düzenlenen törende, Atatürk Evi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Kırklareli Valiliği olarak bu tür kültürel yatırımlara önem verdiklerini belirten Çiftçi, Atatürk'ün Selanik'teki evinin aynısının Kırklareli'nde yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Millet olma bilincinin bazı ortak değerlerle kazanılmakta olduğuna dikkat çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bir milletin ortak değerleri, milli, dini, tarihi, kültürel ve vatani değerlerdir. Bizim milletimizi de bir arada tutan ve uzun yıllar bir arada kalmamızı sağlayan bir çok ortak değerlerimiz vardır. Millet oluşumuzda aynı vatanı paylaşıyor olmamız, aynı bayrağın altında oluşumuz, aynı devletin çatısı altında olmamız, aynı dine mensup olmamız, aynı tarihe sahip olmamız, aynı dili konuşmamız, aynı kültür coğrafyasını paylaşmamız gibi ortak değerlere sahip olmamızın bir sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu ülkenin en önemli ortak değerlerinden bir tanesidir. Türk milleti Atatürk'ün kendisi için ne kadar önemli olduğunu bilmekte ve bu yüzdende sonuna kadar sahip çıkmaktadır. Bu güzel eser de Türk milletinin Atatürk'e verdiği değerin, önemin ve sevginin açık bir ispatıdır."

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise Atatürk Evi'nin yapılması için 3 yıldır çok büyük mücadeleler verdiğini söyledi.



Kırklareli'nde insanların nabızlarının "Mustafa Kemal" diye attığını vurgulayan Kesimoğlu, hayatında bu kadar heyecanlandığı bir günü hatırlamadığını dile getirdi.

Kırklareli'ne yakışır bir Atatürk Evi inşa ettiklerini kaydeden Kesimoğlu, "İşte bizim Kırklareli duruşumuzda ilimize yeni bir değer kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu eser gelecek kuşaklara aktarılacak bir eserdir. Bunu ben bir kazanç diye düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından evin yapımında destek olan iş adamları ve vatandaşlara plaket verildi.



Ardından Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdür Vekili Metin Mandacı, gazeteci yazar Ömür Gedik ve tiyatro oyuncusu Süheyl ve Behzat Uygur, açılış kurdelesini keserek evi gezdi.