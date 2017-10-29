26 Ekim'de Samsun'dan başlayan İstiklal Yürüyüşü, bugün Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yapılacak yürüyüşle sona erecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılında Türkiye Gençlik Birliği’nin Samsun’dan başlayıp Amasya, Erzurum ve Sivas ile devam ettirdiği İstiklâl Yürüyüşü'nün Ankara ayağı başladı.



TGB öncülüğündeki binlerce yurtsever Birinci Meclis önünde buluştu. Yurtseverler Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti..







Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Cem Dikmen, Birinci Meclis önünde konuşma yaptı. Dikmen şunları söyledi:



Değerli dosyalar değerli vatanseverler Mustafa Kemal'in askerleri hoşgeldiniz.



Sizleri istiklal yürüyüşçüleri olarak Türkiye'nin istiklale doğru gitmesi için gorevde olan gençler olarak saygiyla selamlıyorum.



Yıkık dökük bir ulke savaslardan harap olmuş bir ülke, Turk milleti dagınık bitap vaziyette ama Mustafa Kenal Anadolunun içindeki mücadele ateşini yaktı.



Bizler Türk geçici olarak tarihimize, zaferlerimize yaslanıyoruz.



Türkiyemiz sarsıntılı günler geçirmektedir.



Dünyanın en büyük emperyalisti ABD ile PKK ve FETÖ ile terör orgutleriyle savaşmaktadır. Milli birliğe en ihtiyaç duyulan zamanlarda hükümet tarafından milli birligimize zarar verilmeye çalışılmaktadır. Bunu asla geçit vermeyeceğiz.



Atatürk'ün müfredattan silmelerini izin vermeyeceğiz. Önümüzü çok iyi görüyoruz. Üç günlük bir yürüyüş gerçekleştirdik Mustafa Kemal gibi yürüyüşümüze Samsun'dan başladık ve şunu gorduk Türk milleti vatanını korumak için hazırVatanımızı asla boldurmeyecegizTürk milletini tam bağımsız yapacağız.Yaşasın Türkiye cumhuriyeti.İşte bu kararlılıkla buluşan Türk milleti asla yenilmeyecektir. Bu sürecin sonunda kesinlikle Türkiye kazanacak. Bugün cumhuriyeti savunmak İblib'deki Memhmetcigimizin bir adım arkasında olmak demektir.