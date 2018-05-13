Atatürk Havalimanı'nda apronda uçaklar çarpıştı
Atatürk Havalimanı'nda apronda uçaklar çarpıştı
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Atatürk Havalimanı'nda apronda uçaklar çarpıştı

THY Airbus 321 tipi uçağının kuyruğuna Atatürk Havalimanı apronunda manevra halindeki Güney Kore’nin Air Asiana uçağının kanadı çarptı

Atatürk Havalimanı'nda apronda uçaklar çarpıştı
İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları’na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü.

Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Güney Koreli şirketin uçağının kanadında da hasar meydana geldi.



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