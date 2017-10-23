28 Ekim 2016'da Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Metin Şan yaşamını yitirdi.
Şan'ın gözüne şarapnel parçaları isabet etti. Başta kalp olmak üzere iç organları hasar gördü. 6 ay boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra taburcu oldu.
Taburcu olmasına rağmen rahatsızlığı devam edince sağlık kontrolü altında tutuldu.
Şan son olarak kalp kapakçığında ki enfeksiyon nedeniyle Kartal Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.
3 ay süren yaşam savaşına yenik düştü.
ulusal.com.tr
Atatürk Havalimanı'nda terör saldırısında yaralanan Metin Şan hayatını kaybetti. Terör saldırısı 28 Ekim 2016'da gerçekleşmişti
28 Ekim 2016'da Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Metin Şan yaşamını yitirdi.
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