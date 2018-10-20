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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Valizinde 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap bulunan Belçika uyruklu erkek yolcu tutuklandı

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda, valizinde 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap bulunan Belçika uyruklu erkek yolcu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü ekipleri, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na, gelen Belçika uyruklu B.B'yi (36) şüphe üzerine takibe aldı.

Durdurulan B.B'nin valizinde yapılan aramada, 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap bulundu.

Gözaltına alınan B.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #atatürk havalimanı #operasyon #uyuşturucu #Belçika
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