TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümünü 5 Eylül'de satışa çıkartmayı hedeflemesine yargı"Dur" dedi. Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi satışa ilişkin yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme kararında "Arazinin konut ve ticaret amaçlı kullanılmasının çiftliğin kuruluş kanununa aykırı olduğu" vurgulandı. Uzmanlara göre karar, 2010 yılında elçilik binası kapsamında Amerika'ya satılan arazi için de bağlayıcı nitelikte.

TOKİ, Gazi Üniversite'sinden devraldığı Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümünü satışa çıkartmak istedi. Satış yargıya takıldı.



Gazi Üniversitesi 1983 yılında Atatürk Orman Çiftliği’nin etrafındaki birkaç parselle birlikte 90 bin metrekarelik alanı devraldı. Şartlı devredilen bu araziler üniversitenin ihtiyacı olan yapılar için kullanılacaktı.



Gazi Üniversitesi ise ilgili binaları inşa etmesi için arazinin bir bölümünü TOKİ'ye verdi. İnşaata başlamayan TOKİ ise 48 bin metrekarelik alanı kapsayan 2 parseli müzayede ile yani açık artırmayla satışa çıkartmayı hedefledi.



Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ise konuyu yargıya taşıdı. Ankara 4. İdare Mahkemesi ise 5 Eylül'de yapılması hedeflenen ihaleye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.



Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde Amerika'nın büyükelçilik binasının inşaatı devam ediyor. İlgili arazi 2010 yılında Amerikalılara satıldı. Uzmanlara göre son yargı kararı ABD'ye satılan arazi için de bağlayıcı.





ulusal.com.tr