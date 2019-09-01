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Atatürk Orman Çiftliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünce, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı taşınmazlar tarımsal üretim alanı olarak kiralanacak.

Atatürk Orman Çiftliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Bahçekapı Mahallesi'ndeki 118 bin 848 metrekarelik ve 181 bin 644 metrekarelik taşınmazların tarımsal üretim alanı olarak kiralanması için açık artırma usulüyle ihale yapılacak.

Kiralama süresi sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl olacak.

İhale, 17 Eylül'de AOÇ Müdürlüğü İdare Binası'nda gerçekleştirilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Atatürk Orman Çiftliği #Resmi Gazete
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