800'ü aşkın gencin katılımıyla yapılacak olan Atatürk Sempozyumu başladı. İlk oturum Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Atatürk Sempozyumu birazdan başlayacak. Sempozyum salonu tamamen dolmuş durumda. Kayıt masasında ise yoğun kuyruklar oluştu. İlk oturumda, “Dünyanın Gözünde Atatürk ve Türk Aydınlanması” konu başlığıyla Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşacak.



Devamındaki oturumlarda ise Prof. Dr. Şevket Pamuk, Doç. Dr. Serkan Tuna, Doç. Dr. Sevtap Demirci ve Öğr. Gör. Yıldırım Koç, yapacakları konuşmalarda Atatürk dönemi ekonomi politikalarından toprak politikalarına, Lozan zaferinden Atatürk’ün emekçi politkalarına, Atatürk dönemini enine boyuna ele alacak.



















