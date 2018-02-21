Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü ve Atatürk'ün müfredattan çıkarılmasına karşı olmak suç sayıldı. Eskişehir'de kredi ve bursları kesilen üniversiteli öğrenciler Ulusal Kanal'a konuştu. "Suçlamayı kabul etmediklerini belirten gençler, suç sayılan değerler için daha fazla mücadele etme sözü verdi

Açıklamayı yapan 6 genç, ülkenin milli birlik ve beraberliğini bozmak ile suçlandı. Yetmedi. Yasal olmamasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları burs ve kredileri kesildi.



Atatürk'süz müfredatı protesto ettikleri için suçlanan Eskişehirli öğrenciler Ulusal Kanal'a konuştu.



"Milli olmayan milli eğitim politikasını eleştirmek" suç değil diyen öğrenciler, suçlamaları da kabul etmiyor.



Kasım ayında gerici müfredatı protesto eden Vatan Partisi Öncü Gençlik üyelerinden altısının bursu kesildi, biri hakkında da soruşturma başlatıldı.



Yasa dışı eylem yaptıkları öne sürülen gençler, "Biz yasaya aykırı bir şey yapmadık" dedi.



ulusal.com.tr