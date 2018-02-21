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Atatürk'ü savunmak suç sayıldı

Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü ve Atatürk'ün müfredattan çıkarılmasına karşı olmak suç sayıldı. Eskişehir'de kredi ve bursları kesilen üniversiteli öğrenciler Ulusal Kanal'a konuştu. "Suçlamayı kabul etmediklerini belirten gençler, suç sayılan değerler için daha fazla mücadele etme sözü verdi

Açıklamayı yapan 6 genç, ülkenin milli birlik ve beraberliğini bozmak ile suçlandı. Yetmedi. Yasal olmamasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları burs ve kredileri kesildi.

Atatürk'süz müfredatı protesto ettikleri için suçlanan Eskişehirli öğrenciler Ulusal Kanal'a konuştu.

"Milli olmayan milli eğitim politikasını eleştirmek" suç değil diyen öğrenciler, suçlamaları da kabul etmiyor. 

Kasım ayında gerici müfredatı protesto eden Vatan Partisi Öncü Gençlik üyelerinden altısının bursu kesildi, biri hakkında da soruşturma başlatıldı.

Yasa dışı eylem yaptıkları öne sürülen gençler, "Biz yasaya aykırı bir şey yapmadık" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #atatürk
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Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, Eskişehir'de Öncü Gençlik üyelerinin "Atatürksüz müfredata hayır" açıklaması yapmasının ardından burslarının kesilmesine dair basın açıklaması yaptı. Diş, "Vatan Partisi'ne yöneltilmiş olan 'milli birliği ve bütünlüğü zedeleme' iddiasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Vatan Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden bağlananların, Türkiye'ye hizmetler sunanların partisidir" dedi
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