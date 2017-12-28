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Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yılı kutlamalarında Kurtuluş Savaşı’na maddi katkıda bulunan ailelere plaket verildi. Ankara Kulübü Derneği ve Yenimahalle Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, Mumcu ailesinden Mehmet Çavuş ve kardeşi İbrahim Ethem ödüle layık görüldü. Ödülü aile adına Avukat Ceyhan Mumcu aldı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yılında kentte kutlamalar gün boyu sürdü.  27 Aralık 2017'inin son etkinliğinde ise Kurtuluş Savaşı’na katkıda bulunan ailelere plaket verildi.

Günün son etkinliği Ankara Kulübü Derneği ve Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlendi. Çok sayıda yurttaşın katıldığı etkinlikte, CHP ve Vatan Partisi yöneticileri de vardı. Programlarının yoğunluğu nedeniyle etkinliğe katılamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yazılı bir mesaj gönderdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını dernek başkanı Metin Özarslan yaptı. Özarslan'ın ardından da Belediye Başkanı Fethi Yaşar kürsüye geldi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Önce uzun yıllardır seymenlik yapan usta isimler plaketlerini aldı. Daha sonra da Kurtuluş Savaşı'na büyük destekler veren isimlere geçildi. Adil Mutlu, Hacı Süleyman Sezginer, Kalecikli Şükrü Köse, Mehmet Çavuş ve kardeşi İbrahim Ethem adına ailelerine plaket verildi.

En yüksek maddi desteği yapanlardan Mehmet Çavuş ve kardeşi İbrahim Ethem adına plaketi Avukat Ceyhan Mumcu aldı.

Baba Mumcu, plaketi ömür boyu saklaması için kızı Evren Mumcu'ya emanet etti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Enç de Hacı Süleyman Sezginer'in torununa plaket verdi.

Ödül törenin ardından etkinlik seymen gösterileri ve konserle devam etti.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #atatürk #ankara
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