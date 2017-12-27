Bugün, tarihi Sivas Kongresi'nin ardından yola çıkan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yılı. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ayak basan Gazi Mustafa Kemal, Dikmen Sırtlarında büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 98. yılında coşkulu törenler yapıldı.

4 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ta "Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" kararlılığı gösterildi. Bu iradeyle Atatürk, tarihi kararlar almak üzere 18 Aralık'ta Ankara’ya yola çıktı.



Dikmen Sırtlarında karşılanan Kemal Paşa, dönemin Ziraat Mektebi olarak bilinen bu binaya geldi. Bu binada Mustafa Kemal Atatürk 6 ay boyunca çalışmalarını yürüttü. O çalışmalarını Kemal Paşa bu odada yapmıştı.



Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclis'inin açılışı, Misak-ı Milliye'nin belirlenmesi ve isyanların bastırılması gibi kararları Ankara'da ilk karargah olarak kullandığı bu binada aldı. Aynı bina daha sonraları Genelkurmay Başkanlığı Karargahı olarak da kullanıldı.



Atatürk'ün Ankara'ya gelebilmesi için yurttaşlardan yardım toplanmıştı. O dönem en yüksek yardımı yapanlardan Mumcu Ailesi Ankara Kulübü Derneği tarafından ödüle layık görüldü. Ödülü aile adına Avukat Ceyhan Mumcu aldı.



Ata'nın Ankara'ya gelişinin 98. yılında kentte etkinlikler de düzenlendi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, kendisine ait arşivden Ankara Fotoğraf Sergisi açtı. Açılışa Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı.



Diğer bir etkinlik de Ankara Valiliği tarafından Atatürk'ün karşılandığı Dikmen Sırtlanlarında yapıldı. Törende konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, "Bağımsızlık meşalesi ebediyen sönmeyecektir” dedi.









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