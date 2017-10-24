Atatürk'ün 1926'da kurdurduğu Alpullu Şeker Fabrikası'nda çarklar gece-gündüz dönüyor. Trakya çiftçisi için önemli olan fabrikada günde yaklaşık 3 bin 500 ton pancar işleniyor. Ulusal Kanal'a konuşan fabrika müdürü Abdullah Kalenderoğlu, çiftçileri daha çok pancar ekmeye çağırdı

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Çarklar dönüyor, Trakya çiftçisi kazanıyor.



Görüntüler 4 yıl aradan sonra tekrar açılan Alpullu Şeker Fabrikası'ndan...



Cumhuriyet mirası olan fabrika kapılarını Ulusal Kanal'a açtı. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Abdulah Kalenderoğlu, fabrikadaki son durumu anlattı.



Kalenderoğlu, eskiden olduğu gibi çiftçinin daha çok pancar ekmesini istiyor.



Fabrikanın yeniden üretime başlaması bölge ekonomisi için büyük önemde.



Üretici artık son pancarları fabrikaya teslim ediyor.



Pancar kokusunun sardığı fabrikaya pancar dolu traktörlerin biri geliyor, biri gidiyor.



ulusal.com.tr

