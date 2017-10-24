Çarklar dönüyor, Trakya çiftçisi kazanıyor.
Görüntüler 4 yıl aradan sonra tekrar açılan Alpullu Şeker Fabrikası'ndan...
Cumhuriyet mirası olan fabrika kapılarını Ulusal Kanal'a açtı. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Abdulah Kalenderoğlu, fabrikadaki son durumu anlattı.
Kalenderoğlu, eskiden olduğu gibi çiftçinin daha çok pancar ekmesini istiyor.
Fabrikanın yeniden üretime başlaması bölge ekonomisi için büyük önemde.
Üretici artık son pancarları fabrikaya teslim ediyor.
Pancar kokusunun sardığı fabrikaya pancar dolu traktörlerin biri geliyor, biri gidiyor.
ulusal.com.tr
Atatürk'ün 1926'da kurdurduğu Alpullu Şeker Fabrikası'nda çarklar gece-gündüz dönüyor. Trakya çiftçisi için önemli olan fabrikada günde yaklaşık 3 bin 500 ton pancar işleniyor. Ulusal Kanal'a konuşan fabrika müdürü Abdullah Kalenderoğlu, çiftçileri daha çok pancar ekmeye çağırdı
Çarklar dönüyor, Trakya çiftçisi kazanıyor.
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M.Şahin Erbay - 1 gün önce
1925'de inşasına başlanıp 1926'da üretime başlayan Atatürk'ün bu büyük eseri küresel politikalar sonucu yıllardır üretimden alakonmuştu, Trakya halkının bir bütün olarak yıllar süren mücadelesi sonucu, fabrika eski çalışanlarının hummalı onarım çalışmaları bitince yeniden üretime başladı, halkın yeniden kamuculuğa dönüş mücadelesi başarılı oldu. Trakya halkı bayram yapıyor. Bu işin önderi Hakan Dedeoğlu'nu tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu işi yakından takip eden, Ulusal kanalı bu konuda görevlendiren Doğu Perinçek'e de Trakya halkı olarak şükranlarımızı sunuyoruz.