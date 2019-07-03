Atatürk'ün milli mücadele yolunda Erzurum'a gidişinin 100. yılı kutlandı

Kurtuluş yolunda önemli bir mihenk taşıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi kongreyi o kentte topladı. Atatürk'ün milli mücadele yolunda Erzurum'a gidişinin 100. yılı törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı coşkuyla kutlandı.



Millî Mücadele hareketinin dönüm noktalarından biriydi Erzurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, Türk milletine ulusal egemenlik yolunu açtı. Atatürk'ün kente gelişinin 100. yılı coşkulu törenlerle kutlandı.



Kutlamalar, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlendi.



Fener alayıyla başlayan kortej yürüyüşünde Mehteran ekibini Erzurumlular ilgiyle takip etti.



Erzurum Valiliği'nin düzenlediği kutlamalara Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı da katıldı.



Atlı süvarilerin yanı sıra polisler ve vatandaşlar marşlar eşliğinde, ellerinde meşalelerle korteje eşlik etti.



Dev boyutlarda Türk bayrağı açan polisler "Hoş Geliş Ola Mustafa Kemal Paşa", "Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz" ve "Can, Hoş Sefa Gelmişsen" yazılı dövizler taşıdı.



Davul zurna eşliğinde devam eden kutlamaların sonunda polislerin harmandalı ve zeybek gösterisi de büyük beğeni topladı.



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