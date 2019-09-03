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Atatürk'ün Sivas'a gidişi temsili olarak canlandırıldı

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili canlandırıldı. Vatandaşlar gösteriyi coşkuyla izledi.

Atatürk'ün Sivas'a gidişi temsili olarak canlandırıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gidişi temsili olarak canlandırıldı.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte etkinlik düzenlendi. 

Gülyurt Mahallesi Karaağaç Köprüsü'nden başlayarak Atatürk Caddesi'nden Atatürk Kongre Müzesi önüne giden temsili Atatürk ve silah arkadaşlarını, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Milletvekilleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

Atatürk'ü canlandıran tiyatrosu oyuncusu, atlı birlikler öncülüğünde üstü açık arabayla gelip halkı selamladı. 

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu temsili Atatürk, kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sivas kongresi
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