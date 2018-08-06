Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname
Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname
Adalet Bakanı Gül açıkladı
Adalet Bakanı Gül açıkladı
İmam Hatip siyaseti iflas etti
İmam Hatip siyaseti iflas etti
CHP'li muhaliflerden açıklama
CHP'li muhaliflerden açıklama

Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak

Haliç üzerindeki köprüler, bakım ve onarım çalışması ve deniz trafiği nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, Yeni Galata Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü bu geceden sabah saatlerine kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Atatürk ve Yeni Galata köprülerinin UKOME kararı gereği belirtilen saatlerde deniz trafiğine de açılacağı bildirildi.

Köprülerin kapalı olacağı saatler şöyle:
"Yeni Galata Köprüsü 02.30-03.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 00.30-04.30, Haliç Metro köprüsü 02.30-03.30"

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.