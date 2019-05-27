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Atatürk, yapay zeka ile renklendirildi! Görüntüler paylaşım rekoru kırdı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait arşiv görüntüleri yapay zeka teknolojisi ile renklendirildi. Görüntüler sosyal medyaya büyük ilgi gördü

Atatürk, yapay zeka ile renklendirildi! Görüntüler paylaşım rekoru kırdı

Bu zamana kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait pek çok fotoğraf ve video yayımlandı. Ancak bu görüntüler, farklı bir etki yarattı. 

Video, Atatürk'e ait en net görüntülerle hazırlandı. Renklendirme işleminde yapay zeka teknolojisi kullanıldı. 

Siyah beyaz olan görüntüler, yapay zeka teknolojisi kullanılarak renklendirildi. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün insan eli değmeden renklendirilen ilk videosu ortaya çıktı.

Sosyal medyaya servis edilen video, kısa sürede binlerce vatandaş tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #atatürk
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