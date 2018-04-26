Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği 2023 Türkiye’si Sempozyumu Ankara'da başladı. Bilim insanlarının katıldığı sempozyumda konuşan ADD Başkanı Tansel Çölaşan, etkinliğin zihin açıcı bir ufuk turu olacağını söyledi. Sempozyum üç gün sürecek.

Atatürkçü Düşünce Derneği, 2023 Türkiye’si Sempozyumu düzenledi.



Alanında uzman birçok bilim insanın katıldığı sempozyum 3 gün sürecek. Sempozyumun ilk gününde "Nasıl Bir Dünya ve Milli Güvenlik Politikası? Nasıl Bir Kamu ve Kamusallık? Nasıl Bir Haklar Düzeni? ve Nasıl Bir Kültür ve Eğitim Politikası? sorularına yanıt arandı.



Sempozyumda konuşan ADD Başkanı Tansel Çölaşan, etkinliğin zihin açıcı bir ufuk turu olacağını söyledi.





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