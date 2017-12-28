Son zamanlarda eğitim alanında yapılan yanlış uygulamalar, okullardaki taciz vakaları ve tarikat yurtlarındaki skandallar üzerine, Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD), 28 Aralık Perşembe günü basın açıklaması düzenledi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği (TLB)'nin de katıldığı basın açıklamasında Türkiye Liseliler Birliği İstanbul Sorumlusu Ersoy Akalın konuşma yaptı.



"BU EĞİTİM SİSTEMİ KAREN FOGG'LARIN SİSTEMİDİR"



"Şuan eğitim sistemi gençlerin yeteneklerini keşfetme ve geliştirme üzerine değil. Eskiden 3797 sayılı kanunda Atatürk ilkelerini geliştirme ifadesi vardı, bunu çıkarttılar. Türkiye Liseliler Birliği bu tasfiyeyekarşıAtatürkçülük okulları yapıyor." ifadelerini kullanan Akalın, "Bu eğitim sistemi ‘Türk Gençliğini milli kimliğinden koparın’ diyen Karen Fogg’ların, Kemalizm zalimliktir diyenFETÖ’cülerinsistemidir. Bu eğitim sistemi milleti bölmektedir. Çözüm, çağdaş, bilimsel, milli eğitimdir." sözlerini kaydetti.



"O'NUN YOLUNDA, BİLİMİN IŞIĞINDA YÜRÜMEKTE KARARLIYIZ"



TÜMÖD adına basın açıklaması yapan TÜMÖD İstanbul Şube Sekreteri Lale Afrasyap "2017 yılında, temel eğitimde Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin yok sayıldığı müfredat uygulamaya konulmuş, sınav yöntemleri değiştirilmiş, okullarımızda adres dayalı sistem gerekçesiyle imam-hatipleştirme dayatılmıştır. Dersliklerde zorunlu namaz kıldırılması, laboratuvar ve kütüphane yokken mescitlerin yaptırılması, yurtlarda tecavüzlere uğrayan çocuklarımız, yemeklerden zehirlenmeler, vakıflarla protokol imzalanarak eğitimi bilimden, çağdaşlıktan, kamusal yaklaşımdan uzaklaştıran, özelleştiren çok sayıda uygulama mevcuttur." dedi.



Afrasyap, açıklamasını "Bizler bugüne kadar Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği yoldan yürüdük. Bundan sonra da daima O’nun yolunda, bilimin ışığında yürümekte kararlıyız. Çağdaşlık ve bilimsellikten uzak, ranta dayalı, gayrimilli, bölücü uygulamalara karşı mücadele edeceğiz." sözleriyle sonlandırdı.



Katılımcı Kurumlar:



Atatürkçü Düşünce Derneği Maltepe Şubesi

Eğitim-iş İstanbul 4 No’lu Şube

İstanbul Dayanışma Platformu

İstanbul Eğitimciler Derneği

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

İstanbul Üniversitesi

Öğretim Üyeleri Derneği

Memleket Sevdalıları Derneği

Onuncu Köy Derneği

Ulusal Eğitim Derneği

Ulusal Strateji Merkezi İstanbul Platformu

Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şubesi

Türkiye Gençlik Birliği

Türkiye Liseliler Birliği



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