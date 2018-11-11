Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi bir kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen zanlı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan tutuklanarak cevaevine konuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümünde dün tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de tören düzenlendi.



Ulu önderi anma töreninde provokasyon girişimi yaşandı. Törene alanına bilerek gittiğini itiraf eden Emine Şahin adlı bir genç kadın aniden bağırmaya başladı.



Polis tarafından tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan zanlı, geceyi emniyette geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan tutuklandı.



Emine Şahin'nin Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.



ulusal.com.tr