Atatürk'e hakaret eden liselinin tutuklanması üzerine açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e yönelik hakaretler, saray iktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir. Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece sarayın 'düşmanlaştırma' politikasına katkı sağlayacaktır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan 17 yaşındaki A.E.S.'nin tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının bulunduğu paylaşımlar altına yorumlar yapmaya devam ediyor. İşte o yorumlardan bazıları: