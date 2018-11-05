Malatya'da sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan öğretmen hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Malatya Cumhuriyet Savcılığınca tutuklu sanık M.K. hakkında hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, sanığın sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhinde kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Yapılan incelemede, Atatürk için "20. Asrın gördüğü en büyük şeytan" hakaretinin de yer aldığı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, sanığın "Atatürk ve CHP ile laik kesime yönelik" hakaret ve suçlama içeren paylaşımlarına da yer verildi.



Sanığın savunmasında, paylaşımların bazılarının kendisine ait olduğunu kabul ederek Atatürk'e hakaret amacının bulunmadığını öne sürdüğü kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:



"Şüphelinin paylaşımları herkese açık olan ve herkes tarafından görüntülenen sosyal paylaşım sitesinde Mustafa Kamal Atatürk ile ilgili yorumları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ağır eleştiri sınırını aşarak Mustafa Kemal Atatürk'ün onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaştığı, bununla yine şüphelinin aynı hesaptan 'laikliği 93 yıldır mini etek giyip içki içmek zanneden öküze ülkede olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz. Biz de az manyak değiliz he' gibi içerikli paylaşımlarda bulunmak suretiyle halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği, şüphelinin üzerine atılı Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek kuvvetli şüphenin oluştuğu delillerle anlaşılmaktadır. "



İddianamede, sanık hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.



Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



Olay



Malatya'da sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla öğretmen M.K hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan öğretmen, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.