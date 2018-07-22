Atatürk'e hakaret etmenin sonu cezaevi oldu. Anıtkabir'de "Atatürk'e hakaret" içerikli video çeken 23 yaşındaki Safiye İnci, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Anıtkabir'de çektiği video ile Atatürk'e hakaret etti, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Erzurum'un İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Safiye İnci'nin, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği videosu kısa süre önce sosyal medyada paylaşılmıştı.



İnci, Ankara Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, halasının Demetevler'deki evinde gözaltına alındı.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, 23 yaşındaki kadını tutuklayarak Sincan cezaevine gönderdi.













ulusal.com.tr