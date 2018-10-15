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Atatürk'e hakaret videosu çeken Yusuf Saba ve H.Ç tutuklandı

Kocaeli'de, sosyal medyada infiale yol açan, Atatürk'e hakaret edilen videoyu çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Atatürk'e hakaret videosu çeken Yusuf Saba ve H.Ç tutuklandı

Kocaeli'de, sosyal medyada infiale yol açan, Atatürk'e hakaret edilen videoyu çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan, Atatürk'e hakaret içeren videoyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri harekete geçti. 

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suç teşkil eden eylemleri gerçekleştirilen şüpheli Y.S. (16) ile görüntüleri kameraya çeken şüpheli H.Ç. yakalandı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden kişi, Türk polisi tarafından gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #atatürke hakaret #yusuf S. #gözaltı #adliye
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