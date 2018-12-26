‘Atatürksüz Müfredata Hayır’ eylemine katıldıkları için haklarında dava açılan Vatan Partisi Öncü Gençlik üyelerinin hukuki mücadelesi sonuç verdi. Mahkeme, 17 Vatan Partilinin beraatına hükmetti

Atatürksüz müfredata karşı çıktıkları için basın açıklaması yapan ve bu nedenle haklarında dava açılan Öncü Gençlik üyeleri beraat etti. Açıklamaya katıldıkları için yurttan uzaklaştırılan ve kredileri kesilen öğrencilerin mücadelesi sürüyor.



Öncü Gençlik, 12 Kasım 2017’de Eskişehir’de ‘Atatürksüz müfredata hayır - Milli, bilimsel, parasız eğitim’ başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Eskişehir İl Başkanı Dilek Çınar okudu. Ardından eyleme katılanlara yönelik baskılar başladı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, içeriği açıklanmayan bir yazı hazırlandı. Bir ay sonra da 10’u üniversite öğrencisi 17 Vatan Partiliye, OHAL gerekçe gösterilerek Valilik kararına karşı çıktıkları ve ‘milli birliği bozmaya yönelik eyleme katıldıkları’ iddiasının yer aldığı tebligat geldi. Tebligatta 900 TL ödeme yapılması halinde haklarında dava açılmayacağı belirtiliyordu. Öncü Gençlik üyesi gençler, ödemeyi kabul etmediler ve haklarında OHAL’e muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açıldı.



Emniyetin hazırladığı yazının Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) gönderilmesi üzerine Öncü Gençlik üyesi altı üniversite öğrencisinin aldıkları geri ödemeli öğrenim kredileri ve karşılıksız bursları kesildi. Eyleme katılan bir üniversite öğrencisi devlet yurdundan süresiz uzaklaştırma cezasıyla karşılaştı. Bursu kesilen, yurttan atılan gençlere de “Milli birlik ve bütünlüğü bozma” suçlaması yöneltildi.



Gençler, yaşadıkları baskılara sebep olan ve İl Emniyet Müdürü tarafından hazırlanan yazıyı öğrenmek istedi. Ancak emniyet talebe olumsuz yanıt verdi. Bu süreçte Eskişehir Barosu, ADD, CKD gibi demokratik kitle örgütleri gençlere destek verdi. Açıklamanın yasalara ya da milli bütünlüğe aykırı olmadığı, aksine milli ve evrensel değerleri korumak üzere yapıldığı vurgulandı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de olayı Meclis gündemine taşıdı ve sürecin hukuksuzluğuna dikkat çekti.



Eyleme katıldıkları için yargılanan gençler geçen gün son kez hakim karşısına çıktılar. Öncü Gençlik üyeleri valiliğin o dönemde eylem yasağı kararı olmadığına dikkat çektiler. Eylemin siyasi partiler kanununa uygun olduğu da vurgulandı. Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Vatan Partililerin beraatına karar verdi. Kesilen burslar için ayrı ayrı açılan davalar ise sürüyor.



ÇINAR: TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUZ



Öncü Gençlik Eskişehir İl Başkanı Dilek Çınar beraat kararını şöyle değerlendirdi: “Hukuksuzca açılan bu davadan beraat kararı bekliyorduk. Çünkü yargımıza güveniyorduk. Beklediğimiz gibi oldu, beraat kararını sevinçle karşıladık. Türkiye, emperyalizme ve onun terör örgütlerine karşı mücadelede önemli bir eşiğe dayandı. Türk milleti, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine daha fazla sarılarak başarıya ulaşacaktır. Bu nedenle Atatürk’ümüzün müfredattan çıkarılmak şöyle dursun daha iyi işlenmesi gerekmektedir. Danıştay’ın Andımız kararı da bu gerçeği saptamıştır. Biliyoruz ki bu mücadelenin sonunda Türkiye Atlantik sisteminden kopacak ve yeniden Atatürk Türkiyesi olacaktır. Milletimize ve Türk yargısına güveniyoruz. Süreç boyunca yanımızda olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz.”

