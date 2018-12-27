Dikmen sırtlarından şehre girdi, Meclis’i açtı, Kurtuluş Savaşı’nı yönetti. Küçük bir kasabadan önce bir direniş karargâhı, sonra bir cumhuriyet başkenti kurdu. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99’uncu yıl dönümünde; Ankaralıların vefası ve bağlılığı, Atalarıyla birlikteydi.

99 yıl önce bugün Ankara’ya geldi Mustafa Kemal Paşa.



Samsun’da yakıldı bağımsızlık ateşi. Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta birleşen Türk milleti, Ankara’da kenetlendi.



Devrimin ve cumhuriyetin şehri, 99 yıl sonra yeniden Atasıyla birlikteydi.



Her 27 Aralık’ta olduğu gibi geleneksel Garnizon Koşusu düzenlendi.



Atatürk’ün Seymenler tarafından karşılandığı anıtın önünde de etkinlikler vardı.



Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya geldikten sonra Etlik’te bulunan Ziraat Mektebi’ne yerleşmişti.



Ankaralılar için büyük önem taşıyan 27 Aralık tarihi, Milli Kurtuluş Savaşı’nın da en kritik dönemeçlerinden birisi olarak kabul ediliyor.



YENİDEN DİKMEN SIRTLARINDA



ATA’NIN ANKARA’YA GELİŞİ KUTLANDI



ORDUNUN ATA’YA BAĞLILIK GÖSTERİSİ



KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIKLARI



ATATÜRK’ÜN ODASINDAKİ İZLER



HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: BARIŞ YURTERİ