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Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99. yılı

Dikmen sırtlarından şehre girdi, Meclis’i açtı, Kurtuluş Savaşı’nı yönetti. Küçük bir kasabadan önce bir direniş karargâhı, sonra bir cumhuriyet başkenti kurdu. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99’uncu yıl dönümünde; Ankaralıların vefası ve bağlılığı, Atalarıyla birlikteydi.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99. yılı

99 yıl önce bugün Ankara’ya geldi Mustafa Kemal Paşa.

Samsun’da yakıldı bağımsızlık ateşi. Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta birleşen Türk milleti, Ankara’da kenetlendi.

Devrimin ve cumhuriyetin şehri, 99 yıl sonra yeniden Atasıyla birlikteydi.

Her 27 Aralık’ta olduğu gibi geleneksel Garnizon Koşusu düzenlendi. 

Atatürk’ün Seymenler tarafından karşılandığı anıtın önünde de etkinlikler vardı. 

Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya geldikten sonra Etlik’te bulunan Ziraat Mektebi’ne yerleşmişti.

Ankaralılar için büyük önem taşıyan 27 Aralık tarihi, Milli Kurtuluş Savaşı’nın da en kritik dönemeçlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

YENİDEN DİKMEN SIRTLARINDA

ATA’NIN ANKARA’YA GELİŞİ  KUTLANDI

ORDUNUN ATA’YA BAĞLILIK GÖSTERİSİ

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIKLARI

ATATÜRK’ÜN ODASINDAKİ İZLER

HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI
KAMERA: BARIŞ YURTERİ

Etiketler; #ankara
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